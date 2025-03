Yayınlanma: 26.03.2025 - 15:18

Güncelleme: 26.03.2025 - 15:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından, "Entübe edildiği" yönünde paylaşım yapan Gazeteci Can Ataklı hakkında, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re’sen soruşturma açıldı. Peki, Can Ataklı kimdir? Gazeteci Can Ataklı kaç yaşında, nereli?

CAN ATAKLI KİMDİR?

Kafkas kökenli bir ailenin Balıkesir'e yerleşmiş kolundan olan Ataklı'nın anne ve babası kimya mühendisidir. Babasının ilk tayin yeri olan Diyarbakır'da doğmuştur. Babası kadro olmadığı için ilk dönemlerde kimya öğretmenliği yapmıştır. Daha sonra annesi ile birlikte Türkiye Şeker Fabrikalarında çalışmışlardır. Bu nedenle çocukluğu; Susurluk, Uşak, Erzincan gibi yerlerde geçmiştir. Cem isminde bir erkek kardeşi vardır.

Balıkesir Atatürk İlkokulu, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu mezunudur. Gazeteciliğe Yeni Ortam gazetesinde başladı. 1975 yılında Vatan gazetesinde devam etti. 1985-1986 yılına Günaydın gazetesinde çalıştı. 1984-1985 yılları arası Tan gazetesini yönetti. 2002-2004 yılında Star TV'de ana haber sundu ve Kırmızı Koltuk adlı programı sunuculuğu yaptı. 2004 yılında TMSF el koyunca ayrıldı. Bunların yanı sıra Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Habertürk TV ve Business Channel'da köşe yazarı, yayın koordinatörü, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmenliği yapmıştır. 2015 yılının Ekim ayından beri çalışmakta olduğu Korkusuz Gazetesinde yazmaktadır. 2016 yılında hafta içi her gün Halk TV'de Yazı İşleri adlı programı hazırlayıp sunmuştur. 2017 yılından beri Tele1 televizyonunda çalışırken 2 Ağustos 2021 tarihinde görevini bırakmıştır ve Flash Haber ile anlaşmıştır. 11 Ekim 2021 tarihinden bu yana Flash Haber'de hafta içi her gün yayınlanan ana haber bültenini sunmaktadır.

4 Ocak 2021'de YouTube hesabında yayınladığı bir video, Yeni Şafak tarafından çarpıtılarak hedef gösterilmiştir. Daha sonra yapılan incelemede, Can Ataklı'nın darbe iması yapmadığı, videonun Yeni Şafak çalışanları tarafından montajlanarak servis edildiği ortaya çıkmıştır. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi, 81 ilde Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

25 Aralık 2023 tarihinde Youtube'da canlı yayın sırasında bir şehit babasına yönelik ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştır. Savcılıktaki ifadesinin ardından yurtdışı yasağı ve haftanın belirli günleri polis merkezine imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

CAN ATAKLI'IN ÖZEL HAYATI

Can Ataklı ilk evliliğini Handan Türkeli, ikinci evliliğini ise Ayşe Savaşçın ve son evliliğini Seyran Savaş ile yaptı. Bu evlilikten Peri adında bir kızı olmuştur.