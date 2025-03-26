Önder Serkan Çebi kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi nereli?

Tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yerine CHP’li Önder Serkan Çebi başkanvekili seçildi. Peki, Önder Serkan Çebi kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi nereli?

Önder Serkan Çebi kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi nereli?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:48

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde Murat Çalık'ın yerine başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP'li Önder Serkan Çebi, Beylildüzü Belediyesi’nin yeni başkanvekili seçildi.CHP’li Önder Serkan Çebi 25 oy alırken rakibi AKP’li Özden Bilgiş 12 oy aldı. Peki, Önder Serkan Çebi kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi nereli?

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2013 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak avukatlık ruhsatı aldı.

Çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı Beylikdüzü’nde bulunan aile ofisinde avukatlık mesleğini icra etmeye devam eden Çebi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşamaktadır.


Etiketler: #Önder Serkan Çebi #beylikdüzü #Beylikdüzü Belediye

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