Zeynel Abidin Okul kimdir? AKP İBB Başkanvekili adayı Zeynel Abidin Okul kaç yaşında, nereli?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belirleniyor. İBB Meclisi’nde başlayan seçimde Nuri Aslan ve Zeynel Abidin Okul başkanvekilliği için yarışıyor. Peki, Zeynel Abidin Okul kimdir? AKP İBB Başkanvekili adayı Zeynel Abidin Okul kaç yaşında, nereli?
İBB Meclisi’nde AKP’nin Başkanvekilliği adayı, Zeynel Abidin Okul oldu. Peki, Zeynel Abidin Okul kimdir? AKP İBB Başkanvekili adayı Zeynel Abidin Okul kaç yaşında, nereli?
ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR?
Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde dünyaya geldi.
İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.
Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı.
SİYASİ KARİYERİ
Zeynel Okul, AKP İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.
2014 yılında AKP'den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı.
2024 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AKP'nin grup başkanvekilliği getirildi.
Etiketler: #Zeynel Abidin Okul #ibb #İBB Başkan Vekili
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