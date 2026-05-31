Can Atalay'dan 'Gezi Direnişi' mesajı: 'Özgür bir Türkiye yürüyüşümüzü sürdüreceğiz'

İstanbul Taksim’de 27 Mayıs 2013’te Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilerek yerine Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi yapılmasına karşı başlayan ‘Gezi Direnişi’ 31 Mayıs’ta milyonlarca kişinin adalet, demokrasi ve özgürlük talebiyle büyüyen bir harekete dönüşmüştü.

İstanbul’da başlayıp 80 kente yayılan Gezi Direnişi’nin üzerinden 13 yıl geçti.

Cezaevinde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay, direnişin 13. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atalay, şunları yazdı:

"“Gezi Ruhu” 13’üncü yılında, bizlere toplumsal muhalefetin nasıl güçlü bir demokratik dalgaya dönüşeceğini söylüyor: Her toplumsal ve siyasal hareketin kendini göreceği özgürlükçü ve çoğulcu bir aradalık…

Bu günleri dayanışmayla hep birlikte aşacağız. Anayasa’yı askıdan indirip, hukuku ve kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Cumhuriyetimizi demokratikleştirerek eşit ve özgür bir Türkiye yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.

Gezi’de yitirdiklerimize milyonlarca Gezicinin sözü olsun."