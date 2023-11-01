‘Can Atalay derhal serbest bırakılmalı’
İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, AYM'nin kararına rağmen bırakılmayan tutuklu milletvekili Can Atalay’ın dosyasını Yargıtay’a yollayan mahkeme heyetinin suç işlediğini söyledi.
İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen serbest bırakılmayan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın dosyasını Yargıtay’a yollayan mahkeme heyetinin suç işlediğini söyledi.
Yılmaz, “Anayasa Mahkemesi kararlarını derhal uygulamalı. AYM kararları herkes için bağlayıcıdır. Can Atalay serbest bırakılmalı. Çünkü anayasal suçun işlenmesi o suçu işleyenler açısından da bir yargılama sonucu doğuracaktır” diye konuştu. İzmir Barosu’ndan avukat Volkan Gültekin ise “Bu basın açıklaması bir suç ihbarıdır. Anayasa kanunun üstündedir. Hukuk kuralları da kanunun üstündedir ve kaynağa hukuk kurallarıdır. Dolayısıyla çok net belirlenmiş Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bir karar uygulamamak suçtur. Görevi yaptırmamak suçudur” ifadelerini kullandı.
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