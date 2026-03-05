Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'ın 30 yaşındaki kızı İremnur Arslan hayatını kaybetti

Çan Belediye Başkanı Harun Arslan’ın kızı İremnur Arslan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İremnur Arslan’ın sindirim sorunundan kaynaklı bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Belediye Başkanı Harun Arslan, kızının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN KIZIM..."

Cenaze töreninin yarın (6 Mart Cuma) yapılacağını belirten Arslan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gülüşü, neşesi ve hayata karşı direnişi ile ailemizin güçlü kızı ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Kızımız İrem Arslan’ı yarın Cuma namazına müteakip Çarşı Camii’nden kaldırılarak Çan Şehir Mezarlığında sonsuzluğa uğurlayacağız. Yattığın yer incitmesin kızım. Başımız sağ olsun.”