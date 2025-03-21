Can Bonomo'dan üniversite öğrencilerine destek: 'Hayal kurduğumuz için mi düşman bellendik?'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 20:59

Güncelleme: 21.03.2025 - 20:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması yurdun birçok yerinde tepki ile karşılanmaya devam ediyor.

Birçok üniversitede öğrenciler sokaklarda yürüyüş düzenliyor. Öğrenciler zaman zaman sert polis müdahalalerine maruz kalıyor.

CAN BONOMO: HAYAL KURDUĞUMUZ İÇİN Mİ DÜŞMAN BELLENDİK?

X hesabından paylaşım yapan Can Bonomo, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite öğrencilerinin yerlerde süründüğü videolar canımı çok acıtıyor. Üç yaşında bir çocuk babası olarak oğlumun geleceğini riske atmadan özgür düşüncemi paylaşmak hususunda yaşadığım çekinceler canımı çok acıtıyor. Vatanıma karşı olan sorumluluğumla aileme karşı olan sorumluluğumu karşı karşıya koyan bu düzen canımı çok acıtıyor.

Bunca acıyı, bunca sıkışmışlığı hak edecek ne yaptık ki biz? Farklı şeyler arzuladığımız, farklı hayaller kurduğumuz için mi düşman bellendik? Ülkemi çok seviyorum. Bu nefret, hırs ve ötekileşme ikliminin derhal sona ermesini diliyorum."



