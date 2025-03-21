Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına mesaj: 'Mücadelem devam edecek'

Son Dakika haberi... Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarına mesaj gönderdi. İmamoğlu mesajında, "Bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına mesaj: 'Mücadelem devam edecek'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 20:42

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına mesaj gönderdi.

İmamoğlu mesajında, "Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIM SİZLER OLACAKSINIZ"

Açıklamasına, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum" sözleri ile başlayan İmamoğlu şöyle devam etti:

"En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür."

 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #insan #Ramazan ayı

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