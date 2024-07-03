Can Dizdar kimdir, kaç yaşında? yeni Kanada Büyükelçisi Can Dizdar nereli?

Yayınlanma: 03.07.2024 - 20:55

Güncelleme: 03.07.2024 - 20:55

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliğine Can Dizdar atandı. Peki, Can Dizdar kimdir, kaç yaşında? Kanada Büyükelçisi Can Dizdar nereli?

KANADA BÜYÜKELÇİSİ CAN DİZDAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Can Dizdar, lisansüstü eğitimini Avrupa Koleji'nde tamamladıktan sonra, 2004'te Londra İngiltere Kraliyet Savunma Koleji'nde bir yıl eğitim aldı. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Dizdar, yurtdışında Helsinki, Abu Dabi ve Londra büyükelçiliklerinde ve New York'ta Türkiye Daimi Temsilciliği'nde görev yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyerinde Siyaset Planlama Daire Başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen Can Dizdar, Birleşmiş Milletler Sekreteryası Siyasi İşler Bölümü'nde Kıdemli Siyasi Memur olarak da görev aldı. Orta Doğu Genel Müdürlüğü gibi kritik pozisyonlarda bulunan Dizdar, Türkiye'nin Abu Dabi/Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde Büyükelçisi olarak da görev yaptı.

Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye'yi temsil eden Can Dizdar, Cenevre Suriye barış görüşmeleri gibi önemli diplomatik temaslarda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Ayrıca, Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşma sürecinde büyükelçi olarak adı geçti.

CAN DİZDAR'IN ÖZEL HAYATI

Demet Dizdar ile evli olan Can Dizdar, bir çocuk babasıdır.