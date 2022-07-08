Can dostların yeni yuvası

08 Temmuz 2022 Cuma, 06:42

Didim Belediyesi tarafından geçmişte düzenlenen etkinliklerde stant ve sergi alanı olarak kullanılan ve hurdaya ayrılan malzemeler, Didim Belediyesi Heykel Atölyesi’nde tekrar hayat buldu.

Kamu kaynakları harcanmadan, tamamı hurda malzemeler kullanılarak yapılan kedi ve köpek evleri, kentin dört bir yanına yerleştirildi. Dünyaca ünlü Apollon Tapınağı şeklinde hazırlanan köpek kulübeleri ile ‘Kedi Vapuru’ olarak isimlendirilen vapur şeklindeki kedi evleri, kent estetiğine de değer kattı.

Can dostlara yönelik çalışmaların devam edeceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Hayvan dostu kentimiz Didim’de geçmişte aldığımız kararlar ile petshoplarda hayvan satışını ve havai fişek kullanılmasını yasaklamıştık. Sokak hayvanları için mama fabrikası kurmak için CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk adımı atmamızın hemen ardından bugün bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemiz bünyesinde sağladığımız imkânlar ile bu malzemeleri geri dönüştürerek sokak hayvanlarımız için tekrar hayata döndürdük ve kulübeler ürettik. Gerek tasarımıyla gerekse de işlevleriyle kentimize çok yakışan bu kulübeleri Didim’in dört bir yanına yerleştirdik. Can dostlarımız için çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.