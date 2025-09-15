Can Holding’e yönelik soruşturma: Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında adli kontrol ile serbest bırakılması kararı verildi.

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Öte yandan soruşturma kapsamında;

*Şüpheliler D.Ç., D.C., M.K., ve K.Ç. suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve aklama suçlarından tutuklama talebiyle,

*Şüpheli C.C. suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak suçundan tutuklama talebiyle,

*Şüpheli M.K.T. ise örgüt ve aklama suçlarından ev hapsi ve yurtdışı yasağı talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Can Holding'e düzenledikleri "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla.aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerin bazıları ise şöyle aktarılmıştı:

"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."