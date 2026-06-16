Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 17 Ekim 2025'te tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver'in tahliyesine karar verildi.

Yaklaşık sekiz aydır cezaevinde bulunan Sanver'in Sanver'in tutuklanmasının ardından Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nde yönetim krizi yaşanmıştı.

Başkanın görevini fiilen sürdürememesi nedeniyle tüzükte öngörülen süre içerisinde genel kurul gerçekleştirilememiş, bunun üzerine dernek üyesi Ali Rıza Aral mahkemeye başvurmuştu.

Başvuruda, dernekte oluştuğu öne sürülen yönetim boşluğunun giderilmesi amacıyla kayyım atanması talep edilmişti.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi, derneğe geçici süreyle kayyum atanmasına karar vermişti.

Kararın ardından dernek yönetimi ise kamuoyuna yaptığı açıklamada kayyım iddialarını reddetmiş ve alınan kararın geçici bir tedbir niteliği taşıdığını savunmuştu.