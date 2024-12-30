Can Kakışım 'İmralı' sürecini değerlendirdi: ‘Şahsi çıkar için oynanan bir tiyatro’

Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.12.2024 - 04:00

Açıklamanın “yapmış olmak için” yapıldığını söyleyen Kakışım, “Çünkü kafalardaki hiçbir soruya yanıt vermiyor. Biz Öcalan’ın söylemlerine, DEM Parti heyetinin onu ziyaret etmesine baktığımızda şunu anlayabiliyoruz; Öcalan, Bahçeli ve Erdoğan arasında bir çıkar ortaklığı var. Ama biz bunu zaten bu görüşme olmadan önce de biliyorduk. Bu deklarasyon sadece bunu teyit ediyor” dedi.

NE KONUDA ANLAŞILDI?

Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’ın hangi konularda anlaştığına, hareket planlarına, anayasaya ilişkin nasıl adımlar atılacağına, terör örgütünün silah bırakması ile ilgili yöntemlere yer verilmediğine dikkat çeken Kakışım, “Ne konuda anlaşıldığı belli olmadığı gibi, hangi konularda anlaşılmadığı ile ilgili de bir bilgi yok. Kırmızı çizgiler neler, asla geri adım atılmayacak maddeler varsa bunlar nasıl belirlenmiştir gibi şeylerin de kaydı yok” ifadelerini kullandı.

Söz konusu sürece ilişkin genel değerlendirme yapan Kakışım, “3 otoriter kişi, kendi siyasi gelecekleri için, şahsi çıkarları adına sanki bir araya gelerek bir tiyatro oynuyorlar, buradan da bir demokrasinin veya bir çoğulculuğun, Kürt sorununa ilişkin barışçıl bir çözümün çıkacağına insanları inandırmak istiyorlar. İnsanların koşulsuz onları desteklemesini bekliyorlar. Bu yüzden herhangi bir bilgi sunmayı da gerekli görmüyorlar. Geniş halk kesimlerini oyun dışı bırakmaya dönük bir tavır söz konusu. O yüzden Öcalan’ın yaptığı açıklama, herhangi bir soruya yanıt vermediği gibi kafalardaki soru işaretlerini de artırdı” diye konuştu.