Can Kazaz'dan Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağı: 'Telif davası açıp Özgür Özel'e bağışlayacağım!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezindeki yönetim meşruiyetine yönelik "mutlak butlan" tartışmaları ve beraberinde gelen sanatçı boykotları yeni bir boyut kazanıyor. Aralarında yazar, akademisyen ve müzisyenlerin bulunduğu çok sayıda ismin Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine kapıları kapatmasının ardından, ünlü şarkıcı ve söz yazarı Can Kazaz'dan ezber bozan sivil itaatsizlik çıkışı geldi.

Dün peş peşe açıklama yapan 7 sanatçının ardından bugün de akademisyenlerin "eserlerimizi ve bilimsel verilerimizi kullanamazsınız" diyerek genişlettiği ambargoya dahil olan Kazaz, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

YARGI YOLUNU GÖSTERDİ: "TELİF BEDELİNİ ÖZGÜR ÖZEL'E BAĞIŞLAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu ve ekibinin seçim dönemlerinde ya da siyasi çalışmalarında kendi müziklerini kullanması durumunda doğrudan yasak koymak yerine yargısal yaptırımı tercih edeceğini belirten Can Kazaz, elde edeceği tazminatı da şimdiki CHP yönetimine aktaracağını ifade etti. Kazaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben müziklerimin Kılıçdaroğlu ve ekibinin kampanyalarında kullanılmasına şu an bir şey demeyeceğim. Ama sonra telif davasıyla alacağım yaptırımlı bedelin tamamını Özgür Özel’in kampanyalarına bağışlayacağım. Hadi bakalım yargı yolu hukuk devleti."