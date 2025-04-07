Can Kazaz'dan yandaşlara boykot! Şarkılarının kullanılmasına izin vermeyecek

Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:36

Güncelleme: 07.04.2025 - 17:36

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti.

Protestolar, mitingler ve boykot çağrılarıyla da ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

Bu süreçte, "sanatçılar" da tepkilerini ortaya koymaya devam ediyor.



Ünlü şarkıcı Can Kazaz'da boykot çağrılarına katıldı. Kazaz, "Boykot koşulları son bulana kadar; teklif gelmesi durumunda, TRT, Turkuvaz, Demirören, Doğuş (sahnelerinde yer almamak dahil) medya ve yayın organlarındaki yapımlarda hiçbir eserimin kullanılmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı ayrıca belli sınırlar çerçevesinde tüm siyasi oluşumların şarkılarını telifsiz olarak kullanabileceğini söyleyerek şunları ekledi:



"Öte yandan ırkçı, cinsiyetçi, hukuk ve etik dışı bağlamlara taşınmadığı sürece ve yine bu süreçle sınırlı olmak kaydıyla tüm siyasi oluşumlar dilediğince kullanabilir. Telif atmam"