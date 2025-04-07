Can Kazaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Kazaz şarkıları...
Boykot açıklamasıyla sosyal medyada gündem olan Can Kazaz'ın hayatı ve şarkıları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Can Kazaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Kazaz şarkıları...
Boykot koşulları son bulana kadar; teklif gelmesi durumunda, TRT, Turkuvaz, Demirören, Doğuş Grubu'na ait bir kurumda eserlerinin kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklayan Can Kazaz'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Can Kazaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Kazaz şarkıları...
CAN KAZAZ KİMDİR?
Uluğ Can Kazaz 1 Aralık 1989 yılında doğdu. 2009 yılında üniversitede fizik öğrenimini bırakarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde müzik eğitimi almaya başladı. Lisans eğitimi sırasında Erasmus değişim programına katılarak Litvanya Müzik ve Tiyatro Akademisi'nde müzik kompozisyon çalışmalarında bulundu. Akustik ve elektronik eserleri Türkiye ve Litvanya'nın çeşitli şehirlerinde seslendirildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünü yüksek onur derecesiyle bitirdi. Müzik çalışmalarının dışında bir dönem Çanakkale'de tarım sektöründe çalışmıştır.
CAN KAZAZ ALBÜMLERİ
Bir Albüm (2012)
Yollar ve Su (2014)
Ben Sizden Kaçtım (2016)
Sürsün Bahar (2018)
Yuken (2020)
Kızılgerdan (2020)
ve Toprak (2022)
ve Gök (2024)
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