Now TV Genel Yayın Yönetmeni hakkında davetiye: Can Tanrıyar davasında yeni gelişme

Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:26

Güncelleme: 17.05.2024 - 12:51

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanılar Can Tanrıyar ile Eşi Tamar Tanrıyar katıldı. Met-Gün İnşaatın sahibi müşteki Metin Güneş ile Abdulkadir Güneş duruşmaya katılmadı. Mahkemede tarafların avukatları da hazır bulundu.

TANIKLAR HAKKINDA HABER İDDİASI

Önceki duruşmada mahkemede tanık olarak dinlenilmesine karar vermeyen tanıklar, duruşmaya gelmedi. Beyanda bulunan müşteki avukatları, sanık Can Tanrıyar'ın, tanıklar hakkında olumsuz haberler yapması nedeniyle duruşmaya gelmediklerini öne sürdü.

"ŞİRKETİME ÇÖKMEK İSTİYORLAR"

Mahkemede söz alan Can Tanrıyar, ilk duruşmada söylediği, 'Yavuz hırsız ev sahibi bastırır' şeklindeki atasözü nedeniyle müşteki vekillerinin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, mahkemeye gelmeyen tanıklardan birinin müştekilerden Metin Güneş'in koruma müdürü olduğunu söyledi. Tanrıyar, beyanlarının devamında, müştekilerin kendi şirketine çökmek istediklerini iddia ederek, "49 yıldır gazeteciyim böyle bir şey görmedim. Karşımızda bir çete var. Biz şikayetçi konumunda olmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili bir şey yapılmazsa hiçbirini Türkiye’de bulamazsınız" dedi.

"TANIKLAR ZORLA GETİRİLSİN"

Sanık Tamar Tanrıyar da tanıklar hakkında herhangi bir olumsuz haber yapmadıklarını söyleyerek iddiaları reddetti. Tamar Tanrıyar, tanıkların zorla mahkemeye getirilmesini ve haklarındaki yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatları da tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti.

NOW TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Can Tanrıyar ile eşi Tamar Tanrıyar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolünün devamına hükmederek, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Now TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve diğer tanıkların bir sonraki duruşma için davetiye çıkarılmasına karar verildi. Duruşma, 27 Aralık'a ertelendi.