Can Yılmaz ve yeğenini haberi olmadan siyasi partiye üye yaptılar

11 Ekim 2022 Salı, 20:54

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, Twityter üzerinden yaptığı paylaşımda haberi olmadan bir siyasi partiye üye yapıldığını belirtti.

Siz de E-Devlet’e girip bakın bakalım, sizi hangi parti için uygun görmüş değerli yöneticiler? Hayırdır inşallah ! Keşke bana da haber verseydiniz… Kimlik bilgilerini de usulden sakladım, döner söylediğim için çoktan çaldırmış olabilirim. pic.twitter.com/XAR2uUNOU8 — Can Yılmaz (@canyilmaz1) October 11, 2022

e-Devlet üzerinden bir siyasi partiye üye yapıldığını ifade eden Can Yılmaz, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Paylaşımında üyelikle ilgili ekran görüntüsü de paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"YEĞENİM MERSİN'DE BİR PARTİYE GÖNÜL VERMİŞ"