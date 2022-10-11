Can Yılmaz ve yeğenini haberi olmadan siyasi partiye üye yaptılar

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından, haberi olmadan siyasi parti üyeliği yapıldığını belirterek "Keşke bana da haber verseydiniz…" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 20:54
Can Yılmaz ve yeğenini haberi olmadan siyasi partiye üye yaptılar
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, Twityter üzerinden yaptığı paylaşımda haberi olmadan bir siyasi partiye üye yapıldığını belirtti.

e-Devlet üzerinden bir siyasi partiye üye yapıldığını ifade eden Can Yılmaz, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Paylaşımında üyelikle ilgili ekran görüntüsü de paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"YEĞENİM MERSİN'DE BİR PARTİYE GÖNÜL VERMİŞ"

  • Siz de e-Devlet'e girip bakın bakalım, sizi hangi parti için uygun görmüş değerli yöneticiler? Hayırdır inşallah! Keşke bana da haber verseydiniz… Kimlik bilgilerini de usulden sakladım, döner söylediğim için çoktan çaldırmış olabilirim.

  • Ben şanslıyım beni İstanbul'da tutmuşlar, yeğenim Mersin'e hiç gitmedi ama Mersin'de bir partiye gönül vermiş…

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