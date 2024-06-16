Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekipleri, lastik bot içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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