Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 18:16
Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekipleri, lastik bot içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


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