Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hava ve kara araçları sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten dikkat çeken mesaj
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- İstanbul'a yeni tramvay hattı projesi kabul edildi
- 'Yürüyen ağaç' yılın ağacı seçildi
- Mesut Kocagöz cezaevinden çıktı
- Hacı Sabancı'ya 'babalık davası' açıldı
- Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı