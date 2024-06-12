Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 14:33
Çanakkale'de orman yangını
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hava ve kara araçları sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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