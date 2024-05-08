Çanakkale açıklarında 44 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçeleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda 44 kaçak göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 21:35
Çanakkale açıklarında 44 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen bulunduğunu tespit etti.

Sahil güvenlik botları "TCSG-903" ve "TCSG-16" tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 40 kişi kıyıya çıkarıldı.

Ayvacık açıklarında da "KB-20" botu ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan aynı ülkeye mensup 4 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


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