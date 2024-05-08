Çanakkale açıklarında 44 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçeleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda 44 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen bulunduğunu tespit etti.
Sahil güvenlik botları "TCSG-903" ve "TCSG-16" tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 40 kişi kıyıya çıkarıldı.
Ayvacık açıklarında da "KB-20" botu ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan aynı ülkeye mensup 4 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den 'fotoğraf' açıklaması
- Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
- Cem Garipoğlu’nun elindeki lekelerin sırrı belli oldu
- Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf
- 'Ya adalet, ya kıyamet!'
- Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı!
- Müzisyen Kalben adliyeye sevk edildi
- Musk'tan 14 yaşındaki gence milyonluk dava!
- Mevduat faizi neden düşüyor?
- Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!