Edirne'de 21 kaçak göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:43
Edirne'de 21 kaçak göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde merkeze bağlı Köşençiftliği köyü ve Havsa ilçesi Söğütlüdere köyünde 2 aracı durdurdu.

Araçlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen aralarında çocukların da olduğu 21 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı. Kaçakçılar gözaltına alındı.

Araçlara ise el koyulup, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


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