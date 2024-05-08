Edirne'de 21 kaçak göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde merkeze bağlı Köşençiftliği köyü ve Havsa ilçesi Söğütlüdere köyünde 2 aracı durdurdu.
Araçlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen aralarında çocukların da olduğu 21 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı. Kaçakçılar gözaltına alındı.
Araçlara ise el koyulup, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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