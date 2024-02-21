Çanakkale açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 18:27
Çanakkale açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-905" ve "KB-20" botlarının ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 35'i çocuk, Afganistan uyruklu 89 düzensiz göçmeni kurtardı.

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Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


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