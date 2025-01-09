Ege'de can pazarı... Onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:24

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:34

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 18 çocuk) kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

AYVACIK'TA DA 26 GÖÇMEN KURTARILDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-905" sevk edildi.

Lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.