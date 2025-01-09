Ege'de can pazarı... Onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ise, arızalanan bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ege'de can pazarı... Onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı!
Abone Ol google-news
AA/İHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:24

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 18 çocuk) kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

AYVACIK'TA DA 26 GÖÇMEN KURTARILDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-905" sevk edildi.

Lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #Kuşadası #sahil güvenlik #aydın

İlgili Haberler

Donmak üzereyken bulunan kaçak göçmen hastaneye kaldırıldı!

Donmak üzereyken bulunan kaçak göçmen hastaneye kaldırıldı!
Kırklareli’nde 49 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 49 kaçak göçmen yakalandı
Yasadışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı!

Yasadışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler