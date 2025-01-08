Donmak üzereyken bulunan kaçak göçmen hastaneye kaldırıldı!

Van'da karlı arazide donma tehlikesi geçiren Afganistan uyruklu kaçak göçmen, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Donmak üzereyken bulunan kaçak göçmen hastaneye kaldırıldı!
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DHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 17:15

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı kırsal Çörekli Mahallesi yakınlarında karla kaplı arazide donma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu bir kişi olduğu ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kırsal mahalleye kadar araçla giden ekipler, arazi koşularından dolayı bölgeye ulaşamayınca; bu kez Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopter talep edildi.

Bölgeye giden ambulans helikopter, 20 yaşında olduğu belirtilen Afganistan uyruklu kaçak göçmeni alarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı. Tedavi altına alınan Afgan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Etiketler: #afganistan #donma #göçmen #Van

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