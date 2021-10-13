Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: Sığınmacı başına para verilmeli

13 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AKP hükümetine çağrı yaparak kentte yaşayan sığınmacı başına belediyelere para ödenmesi gerektiğini açıkladı. Cumhuriyet’e konuşan Başkan Gökhan, “Bizler sığınmacıların çöpünü topluyor, sosyal marketlerde eğitim veriyor ve her desteği sağlıyoruz. Ama hükümet bunun karşılığında belediyelere ek bir para ödemiyor. Devlet her mülteci başına belediyeye para ödemeli” dedi.

Çanakkale’de 15 bine yakın sığınmacının yaşadığını ve hiç ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini belirten Gökhan, “Benim gibi birçok belediye başkanı arkadaşım aynı görüşü savunuyor” diye konuştu.

Gökhan, verilen para karşılığında belediyelerin görev üstlenmesi gerektiğini de söyledi.