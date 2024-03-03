Çanakkale Boğazı sis altında... Görüş mesafesi düştü!
Çanakkale Boğazı'nda 4 gün önce başlayan sis etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi.
Çanakkale Boğazı üzerine yer yer yayılan sis, görüş mesafesini azaltsa da Boğaz ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin seferleri sorunsuz devam ediyor.
Transit gemi geçişlerinin kuzey-güney yönünden sürdürüldüğü Çanakkale Boğazı'nın, 14.45'ten sonra güney-kuzey yönünde de transit gemi geçişlerine açılması planlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan yeni gaf
- Kurum'a davet: 'Çekinme gel, bekliyorum'
- Kendi evladına 'çürük raporu' alıp gariban üzerinden...
- SGK'den patronları üzecek karar!
- Seçimden sonra IMF mi geliyor?
- İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na söylediklerini anlattı
- Özel'den Erdoğan'a çağrı!
- Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
- Pirinci yıkamak gerekir mi, suda bekletmek neden riskli?
- Başkanlar sahaya indi, Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı