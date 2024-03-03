Çanakkale Boğazı sis altında... Görüş mesafesi düştü!

Çanakkale Boğazı'nda 4 gün önce başlayan sis etkisini sürdürüyor.

AA
Yayınlanma: 03.03.2024 - 09:43
Çanakkale Boğazı sis altında... Görüş mesafesi düştü!
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Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi.

Çanakkale Boğazı üzerine yer yer yayılan sis, görüş mesafesini azaltsa da Boğaz ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin seferleri sorunsuz devam ediyor.

Transit gemi geçişlerinin kuzey-güney yönünden sürdürüldüğü Çanakkale Boğazı'nın, 14.45'ten sonra güney-kuzey yönünde de transit gemi geçişlerine açılması planlanıyor.


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