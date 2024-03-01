SOL Parti Defne Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu'ndan 'boğma rakı tesisi' vaadi

Hatay'ın Defne ilçesinde SOL Parti Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu, 'boğma rakı tesisi' vaadinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 14:25
SOL Parti Defne Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu'ndan 'boğma rakı tesisi' vaadi
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SOL Parti, Hatay Defne Belediye başkan adayı olarak Gazeteci Serbay Mansuroğlu'nu gösterdi. Hatay'da depremin ilk gününden bu yana yardım ve dayanışma çalışmaları yürüten Mansuroğlu, BirGün'ün sorularını yanıtladı. Mansuroğlu'nun vaatleri arasında dikkat çekenlerden bir tanesi ise kente boğma rakı tesisi kurma vaadi oldu. 

DİKKAT ÇEKEN VAAT: BOĞMA RAKI TESİSİ

Mansuroğlu’nun en dikkat çekici projelerinden biri “Boğma rakı tesisi.” Bu konuya dair detaylı bir fikri çalışma yaptıklarını kaydeden Mansuroğlu, projenin detaylarını şöyle özetledi: 

“AKP iktidarı, geçen aylarda yönetmelik değişikliğine giderek yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesi şartını yıllık 5 milyon tona çıkardı. Yani diğer bir ifadeyle sadece büyük şirketlerin pazarda kalabildiği bir düzenlemeye gitti. Küçük üreticiler ile hobi üreticileri sistem dışına itildi.

Biz ise belediyenin paydaşı olduğu bir kooperatife öncülük ederek mahallelerimizdeki köylüleri ve küçük üretim yapmak isteyenleri yasal mevzuata uygun şekilde bir araya getireceğiz. Tesisimizi faaliyete geçirerek Hatay’ın ‘boğma rakı’sını sadece Defne’nin değil, bütün Türkiye'nin damak beğenisine sunacağız.

Defne bu üretim için hem iklim olarak uygun hem de ‘boğma rakı’ zaten bu coğrafyanın bir değeri. Böylece mahallelerdeki hemşerilerimizle birlikte yerel kalkınma stratejimizi hayata geçireceğiz."


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