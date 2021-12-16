Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçmekte olan Palau Cumhuriyeti bayraklı bir konteyner gemisinde makine arızası geldi.

DHA
16 Aralık 2021 Perşembe, 10:04
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Abone Ol google-news
Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden 117 metre uzunluğundaki 5 bin 522 grostonluk Palau Cumhuriyeti bayraklı 'Jaohar Livia' konteyner gemisi, Lapseki önlerine geldiğinde makine arızası yaptı.

RÖMORKÖR SEVKEDİLDİ

Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-4' römorkörü geminin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

Gemi, makine arızalarının gidermesinin ardından römorkör eşliğinde boğaz geçişini tamamladı.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler