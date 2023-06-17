Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası
Çanakkale Boğazı’ndan geçen 90 metre uzunluğundaki ‘SENARA’ isimli destek faaliyetleri gemisi makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Şevketiye Demir Sahasına götürülerek demirletildi.
İstanbul’dan Norveç’e giden, 90 metre uzunluğundaki ‘SENARA’ isimli destek faaliyetleri gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahasına götürülerek demirletildi.
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