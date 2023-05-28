Çanakkale Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:16

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:16

Çanakkale'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ÇANAKKALE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Çanakkale'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ÇANAKKALE'DE NE KADAR OY ALDI?

Çanakkale'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 58.09 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ÇANAKKALE'DE NE KADAR OY ALDI?

Çanakkale'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41.91 aldı.

14 MAYIS ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÇANAKKALE'DE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de yüzde 39.51 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇANAKKALE'DE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de yüzde 54.57 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN ÇANAKKALE'DE NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Çanakkale'de yüzde 5.22 oranla oy aldı.