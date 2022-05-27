Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı
Çanakkale Boğazı’nda, yasa dışı ahtapot avcılığı tespit eden Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, deniz dibinden bin 614 adet ahtapot tuzağını temizleyerek imha etti. Tuzakların içerisinde canlı bulunan 28 ahtapot ise denize salındı.
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadele çerçevesinde, yasak zamanda ahtapot avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine hareket geçti.
28 ADET CANLI AHTAPOT DENİZE BIRAKILDI
Drone ile yapılan çalışmalar sonucunda, deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarına ait şamandıraların mevkileri tespit edildi ve 21 farklı mevkide bin 614 adet ahtapot tuzağı deniz dibinden çıkarıldı. Ayrıca, ahtapot tuzaklarında tespit edilen 28 adet canlı ahtapot da denize bırakıldı.
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, denizlerde bulunan canlıların korunması ve her türlü yasa dışı faaliyetlerle aralıksız mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
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