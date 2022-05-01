Çanakkale'de bu sene bayram tatilinde feribotlar da köprü de boş kaldı
Çanakkale'de her sene Ramazan Bayramı öncesi başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Trakya bölgesinde yaşayan vatandaşların Ege sahillerine gitmek için oluşturduğu feribot kuyrukları bu sene yaşanmadı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart’ta açılışını yaptığı ve ücretinin “200 liracık” olacağını açıkladığı ve günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de geçişlerin az olduğu gözlemlendi.
KİLOMETRELERCE KUYRUKLAR OLUŞURDU
Önceki senelerde Eceabat ve Kilitbahir'den Çanakkale kent merkezine feribot ile geçmek isteyen vatandaşların oluşturduğu araç kuyruklarının 5 kilometreye kadar çıktığı görülmüştü.
Video Haberler
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
- Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok
En Çok Okunan Haberler
-
- 3. Dünya Savaşı konuşması ortaya çıktı!
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- 'Devletin parası ile konaklayıp umre olmaz, kabul olmaz'
- Yasaklar altında 1 Mayıs...
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert yanıt
- THY uçağı acil iniş yaptı!