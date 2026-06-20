Çanakkale'de makilikte yangın

Ayvacık ilçesindeki makilikte, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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Ayvacık ilçesindeki makilikte, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.