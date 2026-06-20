Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çanakkale'de makilikte yangın

Çanakkale'de makilikte yangın

20.06.2026 13:11:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Çanakkale'de makilikte yangın

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ayvacık ilçesindeki makilikte, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 

İlgili Konular: #çanakkale #Yangın