Çanakkale’de orman yangını büyüdü: İki köy tahliye ediliyor!

Edinilen bilgiye 15.02 sıralarında başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık ve tarım arazisinde yayılan yangına 2 uçak ve 3 helikopter havadan, çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme görevlisi karadan müdahale ediyor.

Ancak Tuzla ve Naldöken köylerinde risk altında bölgeler bulunuyor. Bu nedenle iki köyde tahliye işlemleri yürütülüyor.

VAL İLİKTEN A ÇIKLAMA

Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ayvacık ilçemiz Naldöken Köyü mevkiinde, bugün saat 15.02 sıralarında yangın meydana gelmiştir. Yangını, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 4 su ikmal, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 130 personel ile karadan söndürme faaliyeti yoğun şekilde sürdürülmektedir. Tuzla ve Naldöken Köyü’nün risk altındaki bölgelerinde, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbiren tahliye işlemlerine başlanmıştır. Yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."