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Çanakkale’de orman yangını büyüdü: İki köy tahliye ediliyor!

Çanakkale’de orman yangını büyüdü: İki köy tahliye ediliyor!

15.07.2025 18:13:00
Güncellenme:
ANKA
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Çanakkale’de orman yangını büyüdü: İki köy tahliye ediliyor!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Valiliği de Tuzla ve Naldöken köylerinde risk altındaki bölgelerde, yurttaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbiren tahliye işlemlerine başlandığını açıkladı.

Edinilen bilgiye 15.02 sıralarında başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık ve tarım arazisinde yayılan yangına 2 uçak ve 3 helikopter havadan, çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme görevlisi karadan müdahale ediyor.

Ancak Tuzla ve Naldöken köylerinde risk altında bölgeler bulunuyor. Bu nedenle iki köyde tahliye işlemleri yürütülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ayvacık ilçemiz Naldöken Köyü mevkiinde, bugün saat 15.02 sıralarında yangın meydana gelmiştir. Yangını, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 4 su ikmal, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 130 personel ile karadan söndürme faaliyeti yoğun şekilde sürdürülmektedir. Tuzla ve Naldöken Köyü’nün risk altındaki bölgelerinde, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbiren tahliye işlemlerine başlanmıştır. Yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

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