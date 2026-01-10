Çanakkale’de sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan sarı kodlu uyarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Bazı dükkanları su bastı. Belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu noktalarda çalışmalar gerçekleştirdi. Sağanak yağış, bölgedeki etkisini yitirdi.