Çanakkale'de sahilde erkek cesedi bulundu: Üzerinden kimlik çıkmadı

10.02.2026 09:31:00
DHA
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlattı.

Ayvacık'ın Assos Antik Kenti yakınlarındaki Koruoba köyü sahilinde dün saat 19.30 sıralarında, suyun içindeki kayalıklarda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kayalıklardaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılıp, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #Jandarma #çanakkale