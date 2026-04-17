Çanakkale'de silah gösterip 'tehdit' paylaşımı yapan 14 yaşındaki lise öğrencisine gözaltı

Çanakkale'de silah gösterip 'tehdit' paylaşımı yapan 14 yaşındaki lise öğrencisine gözaltı

17.04.2026 13:23:00
Güncellenme:
İHA
Çanakkale'de silah gösterip 'tehdit' paylaşımı yapan 14 yaşındaki lise öğrencisine gözaltı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, lise öğrencisi E.K. (14) sanal medya hesabından tehdit içerikli silahlı paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Ezine ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Ezine ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi E.K., Kahramanmaraş'taki saldırının ardından sosyal medya hesabından 'Biz de birileriyiz' notuyla silahla tehdit içerikli paylaşım yaptı.

Paylaşım üzerine Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan teknik incelemeler ve adres tespitinin ardından, lise öğrencisi E.K. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kahramanmaraş'taki okulda saldırı düzenleyen öğrenciye atış yaptıran poligon görevlisi polis açığa alındı
Kahramanmaraş'taki okulda saldırı düzenleyen öğrenciye atış yaptıran poligon görevlisi polis açığa alındı Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa A.M'nin atış talimi yaptığı poligonda görevli polis M.Y'nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Öğrencilerden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem: “Yusuf Tekin istifa etmek için daha kaç kişinin yaşamını yitirmesini bekliyor”
Öğrencilerden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem: “Yusuf Tekin istifa etmek için daha kaç kişinin yaşamını yitirmesini bekliyor” Bir grup öğrenci, okullardaki şiddet olaylarına karşı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Açıklamada, “Biz Yusuf Tekin’in başını çektiği kamusal, bilimsel ve laik eğitimimize saldırılara karşı bir aradayız, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün karşısındayız. Geleceğimizi karartanlara karşı kurtarılacak bir geleceğimiz olduğunu ve bunu Yusuf Tekin’e rağmen bizim kurtaracağımızı söylemek için buradayız. Yusuf Tekin istifa etmek için daha kaç çocuğun, kaç öğretmenin yaşamını yitirmesini bekliyor” denildi.
Bu sefer adres Samsun... 'Okullara saldırı yapılacağı' yönündeki paylaşımlara ilişkin 7 öğrenciye gözaltı!
Bu sefer adres Samsun... 'Okullara saldırı yapılacağı' yönündeki paylaşımlara ilişkin 7 öğrenciye gözaltı! Samsun'da, "okullara saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle 7 öğrenci gözaltına alındı.