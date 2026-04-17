Çanakkale'de silah gösterip 'tehdit' paylaşımı yapan 14 yaşındaki lise öğrencisine gözaltı

Olay, önceki gün Ezine ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Ezine ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi E.K., Kahramanmaraş'taki saldırının ardından sosyal medya hesabından 'Biz de birileriyiz' notuyla silahla tehdit içerikli paylaşım yaptı.

Paylaşım üzerine Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan teknik incelemeler ve adres tespitinin ardından, lise öğrencisi E.K. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.