Çanakkale İl Özel İdaresi binasına yedi yıldır Atatürk büstünü yaptıramadılar

28 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Çanakkale İl Özel İdaresi binasının yapımına 2012 yılında başlandı. Milyonlarca lira harcanarak yapılan bina 2015 yılında hizmete açıldı. İl Özel İdaresi meclisinde, 2010 yılında binanın girişine ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün yerleştirilmesi ve tabelaya Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltılması “TC” ibaresinin eklenmesi için karar alındı.

"DİLEKÇE DE VERDIİK"

Ancak aradan geçen yedi yıla karşın konuyla ilgili bir adım atılmadı. CHP grubunun, heykel yapımı için sunduğu önergelere “Yapılacak” yanıtı verildi.

İl Özel İdare binasının girişine Atatürk büstü olmaması STK’ler, siyasiler ve yurttaşların tepkisine yol açtı. İl genel meclisin CHP Grup Başkanvekilli avukat Güneş Pehlivan, “Defalarca dilekçeler verdik, sözlü dile getirdik ama bir türlü büst ve ‘TC’ ibaresini yaptıramadık. Onlarca ihale yapıldı ama bir türlü büst için çaba gösterilmedi. Bize 2022 yılının kasım ayını bekleyin diyorlar. 200 bin lira maliyeti olan bir büstü yaptıramıyoruz” ifadesini kullandı.

"BİZ YAPABİLİRİZ"

Atatürkçü Düşünce Derneği Çanakkale Şube Başkanı Mehmet Emin Şevik, “Devletin resmi kurumu girişinde Atatürk büstü olmaması doğru değil. Eğer özel idare yapmıyorsa Cumhuriyeti savunan insanlar ile bir olarak buraya büst yapılabilir. ADD olarak bizler de katkı koyabiliriz” dedi.