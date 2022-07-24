Tarihçi ve uzmanlar yorumladı; Bu fotoğraf Atatürk'e mi ait?
Geçtiğimiz günlerde TV100'de yayınlanan bir programa konuk olan araştırmacı ve yazar Oktan Keleş, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı ilk kez gösterdi. Keleş'in ilk kez gösterdiği fotoğrafa tarihçi ve uzmanlardan yanıt gecikmedi.
Geçtiğimiz günlerde TV100'de yayınlanan Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programının bu haftaki yayınına araştırmacı ve yazar Oktan Keleş, konuk oldu.
Programda Keleş, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafı ilk kez gösterdi.
Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı olduğunu iddia eden Keleş "Bunu ilk defa burada gösteriyorum. Mustafa Kemal bir halı üzerine oturuyor. Mustafa Sabri Efendi, 1893'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal ismini veren kişi. Rumi ve miladi takvim karışımı ay ve gün farkı olduğu düşünürsek 1 sene yanılma hatası olabilir. 1885 tarihli bir fotoğraf" ifadelerini kullandı.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, tarihçiler ve konunun uzmanları ise fotoğraftaki kişinin Atatürk olamayacağını söylüyor.
Tarihçi ve uzmanların konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
O DÖNEMDE KALPAK KULLANILMIYORDU
Doçent. Dr. Mehmet Emin Elmacı (Tarihçi): Bu fotoğrafın 1885 tarihli olduğu, arkadaki şahıslardan birinin de 7 yıl sonra ona ‘Kemal’ ismini verecek hocası Mustafa Sabri olduğu iddia ediliyor. Burada zaman uyuşmazlığı var. Ayrıca çocuğun başındaki kalpak o dönemde kullanılmıyordu. Bu, önemli bir konu üzerindeki çok ciddi bir iddiadır. Mutlaka akademik disiplinle kanıtlanması gerekir. Şu ana kadar biz böyle bir kanıt göremedik. Dolasıyla iddia tartışmalıdır.
UZAK-YAKIN ALÂKASI YOK
Dr. Suat Akgül (Emekli Albay, Harp Tarihi Uzmanı): Fotoğrafın Atatürk ile uzaktan yakından alâkası yok. Fiziken benzemiyor, aynı zamanda kıyafetler de o döneme ait değil. Ayrıca bahsedilen öğretmen Mustafa Sabri Efendi, Harp Okulu mezunu bir subay. O fotoğrafta Mustafa Sabri Bey’in 23-24 yaşında genç bir subay olması gerekir. Oradaki kişilerin arasında böyle bir genç yok. Detaylara çok girmeye gerek yok. Bu fotoğrafın doğrulanması için gerekli kriter ve kanıtlar ortada yok. Bu haliyle tartışmaya bile gerek yok.
O ZAMAN BASKILI TİŞÖRT MÜ VARDI
Sinan Meydan (Araştırmacı-Yazar): Yıllardır bu konu üzerinde çalışan biri olarak bu haberin, iddianın ‘asparagas’ olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir kere 1880’lerde çekilmiş bir fotoğrafta kalpak olması mümkün değil. Zira kalpak 1908’den sonra yaygınlaştı. O zamana kadar Avusturya’dan ithal edilen fesler giyiliyordu. Avusturya, Bosna’yı işgal edince Osmanlılar fes boykotu yaptı ve kalpak modası başladı. 1910’lardan itibaren de yaygınlaştı. Milli Mücadele’nin de sembolü oldu. Fotoğraftaki görüntüler dönemin ruhuna uygun değil. Fotoğraftaki çocuğun giydiği tişörtte Göktürk alfabesiyle ‘Kayı’ yazıyor. O dönem baskılı tişört mü vardı? Bu tür iddiaları yaymadan önce konunun akademik uzmanlarından veya Türk Tarih Kurumu gibi kurumlardan teyit almak gerekir.
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