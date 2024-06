Çanakkale, İzmir, Manisa ve Uşak’ta orman yangını… Bakan Yumaklı açıkladı: 575 hektarlık alan zarar gördü!

Yayınlanma: 19.06.2024 - 10:06

Güncelleme: 19.06.2024 - 10:19

Her yaz olduğu gibi bu sene de hava sıcaklıklarının artmasıyla peş peşe orman yangını haberleri gelmeye başladı.

Çanakkale Eceabat'a bağlı Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yollandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sabah yaptığı açıklamada can kaybının yaşanmadığı yangının ilermemesinin durduğunu ancak kontrol altına alınamadığını belirterek 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

57'NCİ ALAY CONKBAYIRI ŞEHİTLİĞİ VE ANAFARTALAR BOŞALTILDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin ilerlediği istikametteki 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

VALİLİK UYARDI: TEYAKKUZDA OLUN

Çanakkale Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat Kumköy köyü civarında devam eden orman yangınına Orman, AFAD, Belediye, İl Özel İdare ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir" denildi.

TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Tarihi Alan'a geçişler durduruldu. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.

GEMİ TRAFİĞİ DE ASKIDA!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sabah yaptığı açıklamada can kaybının yaşanmadığı yangının ilermemesinin durduğunu ancak kontrol altına alınamadığını belirterek 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Buna göre, gemi trafiği tek yönlü olarak devam edecek.

DİKİLİ’DE YANGIN ZEYTİNLİK ALANA SIÇRADI

İzmir'in Dikili İlçesi'nde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale devam etti. Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı. Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alan da çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirten Budan, "Denizden de esen çok şiddetli bir rüzgar var. Çandarlı ve Denizköy Mahallesi yakınlarında şu an yangın sürüyor. Alan geniş ve yayılıyor. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor" dedi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verilmeye başlandı.

Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Havanın aydınlanmasıyla 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

UŞAK’TAKİ YANGIN ÇEVRE MAHALLELERİ VE KÖYLERİ TEHDİT ETTİ

Uşak merkeze bağlı Köprübaşı Mahallesi yakınındaki ormanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

Duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi. Yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirten Can, "Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alınmış, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde bir dönem büyüdü" dedi.

495 PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR 26 HANE BOŞALTILDI

Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Gündüz saatlerinde hava şartları uygun olduğunda bir helikopterle havadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla beraber şu an itibarıyla 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın da şu an hızının azalmasıyla birlikte inşallah sabah saatlerine kadar kontrol altına almayı umuyoruz."

MANİSA'DA ALEVLERE MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangın Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi Dutlu mevkiinde çıktı. Mahallelilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangının daha fazla alana yayılmaması amacıyla yoğun çalışma sarf ediyor.