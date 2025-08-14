Çanakkale'nin plaka kodu ne? Çanakkale'nin plaka numarası kaç? Çanakkale ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 10:59:00
Çanakkale’nin plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Çanakkale ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Çanakkale plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ÇANAKKALE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Çanakkale’nin plaka kodu 17 olup, Türkiye’de tarihi ve turistik önemi ile öne çıkan illerden biridir.
Çanakkale’de araç plakaları, 17 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Çanakkale Plaka Kodunun Anlamı

Çanakkale’nin plaka kodu olan 17, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.
17 sayısı, Çanakkale’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Çanakkale ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Çanakkale’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Ayvacık    17 AC
Bayramiç    17 BC
Biga    17 B, 17 BG
Bozcaada    17 BO
Çan    17 C
Eceabat    17 E
Ezine    17 EZ
Gelibolu    17 G, 17 GL
Gökçeada    17 GK, 17 GD
Lapseki    17 L, 17 LP
Merkez    17 M, 17 MC, 17 MK
Yenice    17 Y, 17 YE

