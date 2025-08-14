Çanakkale'nin plaka kodu ne? Çanakkale'nin plaka numarası kaç? Çanakkale ve ilçelerinin plaka harfleri...

Çanakkale plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ÇANAKKALE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Çanakkale’nin plaka kodu 17 olup, Türkiye’de tarihi ve turistik önemi ile öne çıkan illerden biridir.

Çanakkale’de araç plakaları, 17 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Çanakkale Plaka Kodunun Anlamı

Çanakkale’nin plaka kodu olan 17, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.

17 sayısı, Çanakkale’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Çanakkale ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Çanakkale’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Ayvacık 17 AC

Bayramiç 17 BC

Biga 17 B, 17 BG

Bozcaada 17 BO

Çan 17 C

Eceabat 17 E

Ezine 17 EZ

Gelibolu 17 G, 17 GL

Gökçeada 17 GK, 17 GD

Lapseki 17 L, 17 LP

Merkez 17 M, 17 MC, 17 MK

Yenice 17 Y, 17 YE