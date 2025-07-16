Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Çanakkale en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Çanakkale'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Çanakkale’nin telefon kodu kaç? Çanakkale’nin alan kodu kaç?

ÇANAKKALE'NİN TELEFON KODU KAÇ?

Çanakkale iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0286’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Çanakkale için bu kod 286 olarak belirlenmiştir.

ÇANAKKALE'NİN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.