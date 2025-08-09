Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale orman yangını kontrol altına alındı mı?

9.08.2025 16:30:00
Haber Merkezi
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda 8 Ağustos Cuma günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayıldı. Ekipler, ilk çıkış anında 4 uçak, 4 helikopter havadan, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti. Peki, Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale orman yangını kontrol altına alındı mı?

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Peki, Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale orman yangını kontrol altına alındı mı?

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların ilerlemesinin durdurulduğunu ve yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı. Yangınlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yiğitler köyü kırsalında dün başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale devam ediyor.

Ekiplerin karadan dünden bu yana yoğun mücadele verdiği çalışmalara günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de destek veriyor.

Alevlerin zarar verdiği tedbiren boşaltılan köylerden Saçaklı'da vatandaşlar da çalışmalarda ekiplere destek oluyor.

