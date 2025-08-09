Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Peki, Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale orman yangını kontrol altına alındı mı?

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların ilerlemesinin durdurulduğunu ve yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı. Yangınlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yiğitler köyü kırsalında dün başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale devam ediyor.

Ekiplerin karadan dünden bu yana yoğun mücadele verdiği çalışmalara günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de destek veriyor.

Alevlerin zarar verdiği tedbiren boşaltılan köylerden Saçaklı'da vatandaşlar da çalışmalarda ekiplere destek oluyor.