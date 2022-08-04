Çanakkale ruhuna büyük saygısızlık: Kumkale bakımsız kaldı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

2. Dünya Savaşı’na hazırlık amacıyla Çanakkale Kumkale Balıkçı Limanı’na konulan savaş topları bakımsızlık ve ziyaretçilerin duyarsızlığı nedeniyle kaderine terk edildi.

Bölgeye giden emekli jeoloji Profesörü Doğan Perinçek, tarihi bölgenin bakımsızlığını ve terk edilmişliğini fotoğrafladı. Cumhuriyet’e açıklama yapan Perinçek, “Burası tarihte özel bir yere sahip. Korunması gerekirken çöplük haline getirmişiz. İki savaş topu ve koruganlar kırılmış, dökülmüş ve paslanmış. Kola şişeleri, yoğurt kabı, koltuklar atılmış, toplar paslanmış, beton dökülmüş, alttan çıkan demirler çürümüş, duvar çatlamış yakında yerinden ayrılıp birilerine zarar verecek duruma gelmiş. Tarihine ve geçmişine sahip çıkmayan bir millet mi olduk biz? Bu görüntü ecdadımıza yakışmıyor. Nusret Mayın gemimize ve insanlığımıza yakışmıyor. Nerede bu topların bulunduğu alandan sorumlu yetkililer? Çanakkale’ye yakışmıyor” dedi.