Çanakkale Valiliği’nden 3 ilçe için motokurye kararı

Çanakkale Valiliği tarafından, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlardan dolayı motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin akşam saat 18.00’e kadar trafiğe çıkması yasaklandı.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:45
Çanakkale Valiliği’nden 3 ilçe için motokurye kararı
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Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. 

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlardan dolayı 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat: 20.00’den başlayarak 16 Ocak 2024 Salı günü saat: 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına ilişkin uygulanan yasak devam etmektedir. Olumsuz hava şartları çerçevesinde uygulanması öngörülen İlimiz merkezi ve diğer ilçelerdeki yasak kaldırılmıştır” denildi.


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