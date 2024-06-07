Marmaris’te orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 11:06
Abone Ol google-news

Marmaris-Datça karayolu yakınındaki İnbükü Koyu'nda saat 04.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Enerji nakil hatlarından çıktığı belirtilen yangına ilk etapta karadan orman işletme şefliğine bağlı ekipler ile müdahale edildi.

Karadan yapılan erken ve etkin müdahaleyle alevlerin önü kesildi. Günün aydınlanmasıyla hava araçlarının da müdahalesi başladı.

Alevler,1,5 saatte söndürülürken toplam 1 hektar alan zarar gördü.


muğla haberleri Marmaris haberleri Yangın haberleri orman yangını haberleri

İlgili Haberler

Antalya'da 1 günde üçüncü orman yangını!

Antalya'da 1 günde üçüncü orman yangını!
Mayın döşenmiş sınır bölgesinde anız yangını

Mayın döşenmiş sınır bölgesinde anız yangını
Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler