Son Dakika... Antalya'da orman yangını!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 10:03
Son Dakika... Antalya'da orman yangını!
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Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait havadan yangın söndürme helikopterleri ile karadan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahaleye başlandı.

Yangına, ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.


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