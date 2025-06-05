Çanakkale ve Akdeniz'de deprem! 5 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 5 Haziran 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? Son dakika depremler! 5 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri kayıt altına alıyor

ANTALYA VE ÇANAKKALE'DE DEPREM

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydanı geldi.

AFAD, Antalya'da yaşanan depremden 45 dakika sonra yaptığı ikinci açıklamada, "Ege Denizi Gökçeada açıklarında saat 08.18'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61.27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12.61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

5 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre 5 Haziran'da meydana gelen depremler:

2025.06.05 08:52:18 13.6 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2025.06.05 08:30:43 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2025.06.05 08:18:38 27.5 -.- 4.8 4.8 EGE DENIZI

2025.06.05 07:56:17 4.9 -.- 2.9 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)

2025.06.05 07:32:31 85.2 -.- 4.2 -.- AKDENIZ

2025.06.05 07:22:58 7.8 -.- 1.4 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)

2025.06.05 07:05:09 4.4 -.- 2.0 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL)

2025.06.05 07:03:05 6.5 -.- 3.1 3.1 DALLICA-KIGI (BINGOL)

2025.06.05 06:03:17 1.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2025.06.05 05:25:46 6.9 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN

2025.06.05 04:29:19 8.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2025.06.05 04:18:29 15.1 -.- 1.3 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

2025.06.05 04:09:25 3.1 -.- 2.0 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)

2025.06.05 04:04:10 11.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2025.06.05 02:37:59 9.8 -.- 1.1 -.- OVAKENT-(HATAY)

2025.06.05 01:46:04 13.1 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2025.06.05 01:14:10 5.0 -.- 1.6 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2025.06.05 01:12:06 6.4 -.- 2.7 -.- OGLAKOREN-(HATAY)

2025.06.05 00:58:29 4.3 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.06.05 00:22:58 9.1 -.- 2.2 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)

2025.06.05 00:21:48 7.0 -.- 2.1 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)





