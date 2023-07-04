Çekmeköy'de doğalgaz patlaması: 3 kişi yaralandı!

İstanbul Çekmeköy'de bir binanın giriş katında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:26
Çekmeköy'de doğalgaz patlaması: 3 kişi yaralandı!
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İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Şahinbey Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında 4 katlı binanın giriş katında patlama meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonrası yangın çıktı. Yangına çevredekiler ve bir süre sonra gelen itfaiye müdahale etti. 

Patlamanın olduğu dairede yabancı uyruklu bir kadının yaşadığı belirtildi. Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


 


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